В США самолет упал на жилой дом и загорелся: трое погибших

В США в городе Лион, штат Мичиган, легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли три человека.

По предварительной информации, самолет Piper PA-24 упал на частный двухэтажный дом около 16.00 по местному времени 2 декабря. На месте происшествия начался пожар.

Lyon Township — 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS

В результате аварии погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна.

Here’s what it looks like at the scene of the reported plane crash and subsequent house fire in Lyon Township: https://t.co/iluWFlZydX pic.twitter.com/4CqhnnfYo5

