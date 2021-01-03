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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В США самолет упал на жилой дом и загорелся: трое погибших

В США в городе Лион, штат Мичиган, легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли три человека.

По предварительной информации, самолет Piper PA-24 упал на частный двухэтажный дом около 16.00 по местному времени 2 декабря. На месте происшествия начался пожар.

В результате аварии погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна.

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В момент аварии в доме находилось пять человек, они не пострадали. Причины инцидента устанавливаются.

Авария самолета в Польше

В конце декабря в Польше на приграничной с Украиной территории упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний украинец.

В результате падения мужчина получил травмы, ему оказали помощь и доставили в больницу.

Фото: Pixabay

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