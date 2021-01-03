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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У США літак впав на житловий будинок і загорівся: троє загиблих

У США в містечку Ліон, штат Мічиган, легкомоторний літак впав на житловий будинок, загинули три людини.

За попередньою інформацією, літак Piper PA-24 впав на приватний двоповерховий будинок близько 16.00 за місцевим часом 2 грудня. На місці події почалася пожежа.

Внаслідок аварії загинув пілот, а також двоє пасажирів повітряного судна.

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У момент аварії в будинку перебувало п’ять осіб, вони не постраждали. Причини інциденту встановлюються.

Аварія літака у Польщі

У кінці грудня в Польщі на прикордонній з Україною території впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний українець.

Внаслідок падіння чоловік отримав травми, йому надали допомогу та доставили до лікарні.

Фото: Pixabay

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