У США літак впав на житловий будинок і загорівся: троє загиблих

У США в містечку Ліон, штат Мічиган, легкомоторний літак впав на житловий будинок, загинули три людини.

За попередньою інформацією, літак Piper PA-24 впав на приватний двоповерховий будинок близько 16.00 за місцевим часом 2 грудня. На місці події почалася пожежа.

Lyon Township – 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS

Внаслідок аварії загинув пілот, а також двоє пасажирів повітряного судна.

Here's what it looks like at the scene of the reported plane crash and subsequent house fire in Lyon Township: https://t.co/iluWFlZydX pic.twitter.com/4CqhnnfYo5

