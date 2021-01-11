Взрыв в детском саду Винницы: прокуратура открыла дело

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв, из-за чего прокуратура открыла уголовное производство.

Следствием установлено, что в 11.00 старшая медсестра одного из дошкольных учебных заведений в Виннице позвонила на 102 и сообщила, что на территории учреждения раздался похожий на взрыв грохот, который напугал детей.

После приезда на место происшествия правоохранители установили, что дети обнаружили предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис. Играя с ними, дети решили бить его игрушечным ведерком, из-за чего устройство взорвалось.

Начато уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас в рамках производства проводятся допросы свидетелей, выполняются другие первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного правонарушения.

Взрыв в садике

Взрыв произошел на территории детского сада №7 по адресу бульвар Свободы, 3. Заведение учит почти 300 воспитанников. На месте происшествия незначительные ожоги получили двое детей — мальчик и девочка. Родители отказались от госпитализации и забрали детей домой.

Источник: Винницкая областная прокуратура