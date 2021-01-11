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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Вибух у дитсадку Вінниці: прокуратура відкрила справу

У Вінниці на території дитячого садка стався вибух, через що прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Слідством встановлено, що об 11.00 старша медсестра одного з дошкільних навчальних закладів у Вінниці зателефонувала на 102 і повідомила, що на території закладу пролунав схожий на вибух гуркіт, який налякав дітей.

Після приїзду на місце події правоохоронці встановили, що діти виявили предмет синього кольору, схожий на м’ячик для гри в настільний теніс. Граючи з ними, діти вирішили бити його іграшковим відерцем, через що пристрій вибухнув.

Розпочато кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зараз в рамках виробництва проводяться допити свідків, виконуються інші першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Вибух у садку

Вибух стався на території дитячого садочку №7 за адресою бульвар Свободи, 3. Заклад навчає майже 300 вихованців. На місці події незначні опіки отримали двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Батьки відмовилися від госпіталізації та забрали малюків додому.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура

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