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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Виннице на территории детсада произошел взрыв

В Виннице на территории детского сада №7 по адресу бульвар Свободы, 3, произошел взрыв. В саду почти 300 воспитанников. На месте происшествия незначительные ожоги получили двое детей — мальчик и девочка. Родители отказались от госпитализации и забрали малышей домой.

По словам свидетелей, они услышали звук хлопка, однако подумали, что кто-то играет петардами. Затем они вышли на улицу и заметили, что едет скорая и пожарная машины.

По словам воспитателя детского сада, дети здоровы, повреждена только верхняя одежда малышей.

— Одежду взяли на экспертизу, чтобы выяснить, какое именно вещество взорвалось. Это самодельное устройство, но не петарда. Оно выглядело, как попрыгунчик, — отметила воспитатель.

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Полиция возбудила уголовное дело. Внутреннее расследование также проведут в детском саду. В частности, работники будут выяснять, как посторонние лица могли попасть на закрытую территорию.

В Каменском двое детей подорвались на гранате

В частном доме в поселке Карнауховка Южного района Каменского вечером 9 января двое детей игрались ручной гранатой.

В этот момент в руках у мальчиков взорвался запал. 14-летний подросток и шестилетний мальчик получили травмы рук, живота и лица. Обоих госпитализировали в областную детскую больницу.

Фото: Pixabay

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