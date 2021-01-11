В Виннице на территории детсада произошел взрыв

В Виннице на территории детского сада №7 по адресу бульвар Свободы, 3, произошел взрыв. В саду почти 300 воспитанников. На месте происшествия незначительные ожоги получили двое детей — мальчик и девочка. Родители отказались от госпитализации и забрали малышей домой.

По словам свидетелей, они услышали звук хлопка, однако подумали, что кто-то играет петардами. Затем они вышли на улицу и заметили, что едет скорая и пожарная машины.

По словам воспитателя детского сада, дети здоровы, повреждена только верхняя одежда малышей.

— Одежду взяли на экспертизу, чтобы выяснить, какое именно вещество взорвалось. Это самодельное устройство, но не петарда. Оно выглядело, как попрыгунчик, — отметила воспитатель.

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Полиция возбудила уголовное дело. Внутреннее расследование также проведут в детском саду. В частности, работники будут выяснять, как посторонние лица могли попасть на закрытую территорию.

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