В Житомирской области СБУ разоблачила нелегальный сбыт янтаря

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря в страны Восточной Азии. По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали солнечный камень у нелегальных копателей с северных областей Украины.

А после сортировки и расфасовки “бизнесмены“ искали посредников и сбывали товар транзитом через третьи страны иностранным. В месяц злоумышленники получали почти 2 млн грн дохода за такую махинацию.















Схема на миллионы: на Житомирщине разоблачили нелегальный сбыт янтаря в Азию / 4 фотографии

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря. Во время следственных действий они изъяли более 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен.

Сейчас нелегальный янтарь направлено для проведения соответствующих экспертиз.

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В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за незаконное хранение янтаря в гараже. Взяточников задержали в момент получения части суммы. Сейчас продолжаются следственные действия.