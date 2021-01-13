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Софія Телішевська |

Схема на мільйони: на Житомирщині викрили нелегальний збут бурштину в Азію

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України заблокували нелегальний збут оптових партій бурштину до країн Східної Азії.

За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували сонячний камінь у нелегальних копачів із північних областей України.

А після сортування та розфасовки “бізнесмени” шукали посередників та збували товар транзитом через треті країни іноземним замовникам. У місяць зловмисники отримували майже 2 млн грн доходу за таку махінацію.

  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
  • На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину
Схема на мільйони: на Житомирщині викрили нелегальний збут бурштину в Азію / 4 фотографии

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання янтарю. Під час слідчих дій вони вилучили понад 55 кг великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

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У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за незаконне зберігання бурштину в гаражі. Хабарників затримали в момент отримання частини суми. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: СБУ

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