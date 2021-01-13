На Житомирщині СБУ викрила нелегальний збут бурштину

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України заблокували нелегальний збут оптових партій бурштину до країн Східної Азії.

За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували сонячний камінь у нелегальних копачів із північних областей України.

А після сортування та розфасовки “бізнесмени” шукали посередників та збували товар транзитом через треті країни іноземним замовникам. У місяць зловмисники отримували майже 2 млн грн доходу за таку махінацію.















Схема на мільйони: на Житомирщині викрили нелегальний збут бурштину в Азію / 4 фотографии

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання янтарю. Під час слідчих дій вони вилучили понад 55 кг великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

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У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за незаконне зберігання бурштину в гаражі. Хабарників затримали в момент отримання частини суми. Наразі тривають слідчі дії.