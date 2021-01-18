Ревновал сожительницу: на Херсонщине мужчина ударил ножом 73-летнего пенсионера

В Херсонской области 52-летний мужчина ударил ножом в живот 73-летнего мужчину.
У пострадавшего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.
— В тот день он вместе с гражданской женой пришли в гости к потерпевшему. Во время застолья хозяин якобы начал обнимать сожительницу злоумышленника и это ему не понравилось. Между мужчинами начался конфликт, гость схватил нож и ударил пенсионера в живот, — рассказали в ГУ НП в Херсонской области.
Злоумышленник оказался ранее судимым за нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 121 — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
В Ровенской области парень зарезал бывшую
В Ровенской области мужчина зарезал молодую девушку и спрятал тело в собственном подвале.
Найти девушку удалось только через месяц. Сначала ее искали родные и друзья, а затем к поискам присоединилась и полиция.
Мать погибшей рассказала, что ее дочери постоянно угрожал бывший парень.