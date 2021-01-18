Ревновал сожительницу: на Херсонщине мужчина ударил ножом 73-летнего пенсионера

В Херсонской области 52-летний мужчина ударил ножом в живот 73-летнего мужчину.

У пострадавшего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.

— В тот день он вместе с гражданской женой пришли в гости к потерпевшему. Во время застолья хозяин якобы начал обнимать сожительницу злоумышленника и это ему не понравилось. Между мужчинами начался конфликт, гость схватил нож и ударил пенсионера в живот, — рассказали в ГУ НП в Херсонской области.

Злоумышленник оказался ранее судимым за нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 121 — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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