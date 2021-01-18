В Турции 28-летняя украинка пострадала от рук собственного мужа, с которым собиралась расстаться. Из-за ревности он порезал ей лицо.

Инцидент произошел в пригороде Стамбула.

Женщина ушла от него и направила документы на развод. Однако мужчина не хотел отпускать жену.

Он не знал ее адреса. Но женщина пошла в торговый центр вместе с сестрой и выложила фотографию в Instagram. Это увидел ее бывший, подстерег украинку и нанес ей несколько ударов ножом.

Полиции удалось задержать мужчину, а женщину направили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранителям удалось выяснить причину нападения, мужчина пошел на такой шаг из-за ревности.

Смерть украинки в Турции

В январе 2021 года МИД Украины сообщил о смерти украинки в Турции.

Девушка была прикована к стулу и с пакетом на голове.

Местные правоохранители считают, что это могло быть самоубийство. Детали читайте на Фактах ICTV.

Источник: Hurriyet