Ревнував співмешканку: на Херсонщині чоловік вдарив ножем 73-річного пенсіонера

У Херсонській області 52-річний чоловік вдарив ножем у живіт 73-річного чоловіка.
У постраждалого діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини.
– Того дня він разом з цивільною дружиною прийшли в гості до потерпілого. Під час застілля господар нібито почав обіймати співмешканку зловмисника і це йому не сподобалося. Між чоловіками розпочався конфлікт, гість схопив ніж і вдарив пенсіонера у живіт, – розповіли у ГУ НП у Херсонській області.
Зловмисник виявився раніше судимим за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
На Рівненщині хлопець зарізав колишню
У Рівненській області чоловік зарізав молоду дівчину та сховав тіло у власному підвалі.
Знайти дівчину вдалося лише через місяць. Спершу її шукали рідні та друзі, а згодом до пошуків приєдналася і поліція.
Мати загиблої розповіла, що її донці постійно погрожував колишній хлопець.