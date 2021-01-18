Ревнував співмешканку: на Херсонщині чоловік вдарив ножем 73-річного пенсіонера

У Херсонській області 52-річний чоловік вдарив ножем у живіт 73-річного чоловіка.

У постраждалого діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини.

– Того дня він разом з цивільною дружиною прийшли в гості до потерпілого. Під час застілля господар нібито почав обіймати співмешканку зловмисника і це йому не сподобалося. Між чоловіками розпочався конфлікт, гість схопив ніж і вдарив пенсіонера у живіт, – розповіли у ГУ НП у Херсонській області.

Зловмисник виявився раніше судимим за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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