Тело нашли через месяц в подвале: в Ровенской области парень зарезал бывшую

В Ровенской области мужчина зарезал молодую девушку и спрятал тело в собственном подвале.

Найти девушку удалось только через месяц. Сначала ее искали родные и друзья, а затем к поискам присоединилась и полиция.

Мать погибшей рассказала, что ее дочери постоянно угрожал бывший парень. С ним девушка познакомилась еще пять лет назад, но отношения продолжались недолго, ведь он оказался настоящим тираном.

Парень преследовал Юлю, приходил даже домой, выламывал двери и обрезал провода.

В полицию мама обратилась уже 22 декабря. Полицейские начали поиски и через две недели пришли в дом в городке Здолбунов. Именно здесь жил парень, но дома его не было. Пропавшую девушку в квартире тоже не нашли — только следы ее крови.

По оценкам экспертов, Юлю убили еще шестого декабря, через несколько дней после того, как она ушла из дома.

Рядом с телом, в горе окровавленного лохмотья, оперативники нашли и нож, которым убили девушку. Смертельным стало ранение в спину — никаких шансов выжить после такого у Юли не было.

Защитить молодую девушку от маньяка могла полиция, если бы жестко отреагировала на обращение ее родных.

— Там ситуация неоднозначна, так как родители обращаются, а она в принципе претензий не имела к этому лицу. Поэтому говорить о том, что работники полиции сработали правомерно или неправомерно, я бы не спешил потому, что она является совершеннолетним лицом и может сама решать с кем ей общаться, — рассказали в полиции.

Подозреваемого в убийстве Юлии полиция искала полторы недели, на ближайшие два месяца его отправили в СИЗО. За жестокое преступление ему светит 15 лет.

Убийство под Одессой

В селе Виноградовка Одесской области нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его возле открытой калитки, а ее в доме.

Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.

В доме правоохранители нашли несколько предсмертных записок, написанных мужчиной. В них он признался, что убил жену из собственного охотничьего ружья.