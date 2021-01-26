В эко-парке Медвин, который расположен в селе Медвин в Киевской области, стадо бизонов и зубров напало на семью. Людям удалось убежать, животные испортили авто.

Об этом Фактам ICTV рассказал предприниматель Юрий Цвиркун, который с четырьмя детьми приехал в парк отдохнуть.

По его словам, в Медвин они приехали с друзьями, всего четыре авто, семеро взрослых и семеро детей.

На территории эко-парка проводят экскурсии на авто и квадроциклах, а посетителям предлагают посмотреть и покормить верблюдов, лошадей Пржевальского, буйволов, бизонов, оленей и зубров.

— Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду и в случае чрезвычайной ситуации страховать и защищать нас, — отметил Юрий.

По его словам, когда семья заехала на средину угодий, ближе к бизонам, и припарковалась на поле, то все вышли, чтобы начать фотографировать животных.



















В эко-парке Киевской области на семью напало стадо бизонов и зубр / 5 фотографий

— Нам сотрудник хозяйства дал морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и коней Пржевальского. Нас двое взрослых и четверо детей пошли на кормить лошадей, во время чего одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле, — поделился Юрий Цвиркун.

Он добавил, что они отсутствовали около 10 минут, а когда вернулись, то возле их авто никого не было: ни друзей, ни работника хозяйства. Тогда автомобиль окружило стадо бизонов и зубр.

— Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства, — отметил пострадавший.

В это время зубр начал крушить автомобиль.















В эко-парке Киевской области на семью напало стадо бизонов и зубр / 4 фотографии

— Я набрал своего друга, который был с нами и спросил, куда они делись и, где работник, который обещал нас сопровождать и оберегать. Оказалось, что он бросил нас и предложил другой группе людей поехать кормить верблюдов на другое поле. Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс, — добавил Юрий.

Впоследствии пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на эко-парк.

— Оказалось, что этот сотрудник работает в этом хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков! — отметил Юрий Цвиркун.

Эко-парк обязывался все уладить и компенсировать материальный и моральный ущерб, однако пока эти заявления остались только на словах.

По словам Юрия, морально больше всего пострадали дети, которые теперь не могут нормально спать. Семье пришлось обращаться к психологу.

В эко-парке на звонки не отвечают, поэтому Фактам ICTV пока не удалось связаться с руководством фермерского хозяйства.

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