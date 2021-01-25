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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Метательный диск в лоб: в Броварах мужчина едва не стал инвалидом после прогулки

В городе Бровары Киевской области мужчине во время прогулки в парке прилетел в лоб килограммовый спортивный снаряд. Метательный диск бросила несовершеннолетняя воспитанница спортивного колледжа. Инцидент произошел за два месяца до запланированной свадьбы.

Метательный диск в лоб: в Броварах мужчина едва не стал инвалидом после прогулки

Пострадавший едва не стал инвалидом, потратил огромные деньги на лечение и реабилитацию, а в итоге оказался виновным в трагедии сам.

Сначала найти виновников было очень трудно, ведь в этом парке тренировались воспитанники сразу двух спортивных учреждений. Однако впоследствии оказалось, что диск метнула студентка колледжа.

В результате уголовное производство закрыли — преступление квалифицировали как неумышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Уже 1,5 года пострадавший Вадим добивается справедливости, потому что не получил ни копейки компенсации.

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Источник: Надзвичайні новини

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