В МИД Индии вызвали временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после атаки на коммерческое судно MV Golden Leo, в результате которого погибли по меньшей мере 10 моряков, среди которых – украинец.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

В МИД Индии вызвали дипломата РФ из-за атаки на судно

МИД Индии выразило глубокую обеспокоенность и решительно осудило российскую атаку на судно, которая произошла 19 июля 2026 года.

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По информации МИД, удары РФ по коммерческому судоходству подрывают безопасность и стабильность международной морской торговли.

В то же время Ладанова попросили передать властям России позицию Индии о том, что нападения на гражданские судна и гибель мирных людей неприемлемы, поэтому нельзя их допустить в дальнейшем.

Отмечается, что среди погибших – четверо граждан Индии, а еще один находится в больнице в критическом состоянии.

В воскресенье, 19 июля, погибли моряки в результате атаки на судно, выходившее из Одессы.

Как сообщалось, Россия атаковала гражданское судно MV Golden Leo с зерном тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Судно следовало под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежит турецкому владельцу.

Вскоре стало известно, что количество погибших в результате удара по сухогрузу увеличилось до 10 человек, среди которых — гражданин Украины.

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