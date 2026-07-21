Банк России уже шестой месяц подряд сокращает золотые резервы, пытаясь покрыть дефицит федерального бюджета. На этом фоне в стране растут инфляционные ожидания, население массово выводит наличные из банков, а государственная поддержка бизнеса сокращается.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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По данным разведки, в июне золотой запас Центробанка РФ сократился еще на 0,3 млн тройских унций, или 9,33 тонны. Всего с начала 2026 года Россия потеряла 1,4 млн тройских унций, или 43,5 тонны золота.

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В СЗРУ отмечают, что Банк России уже шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы компенсировать дефицит федерального бюджета.

В то же время ухудшаются и другие экономические показатели. Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до 14,7%, что на 2,3 процентных пункта больше, чем в июне.

Кроме того, всего за две недели население вывело из банков 500 млрд рублей наличными. По оценкам разведки, это означает, что банковская система теряла более 1 млрд рублей каждый час.

Также в России сокращается государственная поддержка малого и среднего бизнеса. За первое полугодие ее объем уменьшился почти на 14%.

Признаки замедления фиксируются и в других секторах экономики. Проблемы с финансированием возникли примерно у четверти жилых объектов, находящихся на стадии строительства.

Еще одним индикатором падения потребительской активности стало сокращение посещаемости торговых центров. По данным Службы внешней разведки, этот показатель за последние семь лет снизился на четверть и в настоящее время остается на 27% ниже, чем в 2019 году.

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