Временно исполняющим обязанности начальника Киевской городской военной администрации назначили Андрея Ткачова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской власти.

Андрей Ткачов временно возглавил КГВА

Документ о временном исполнении обязанностей начальника администрации Андрей Ткачов подписал 16 июля.

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До назначения он занимал должность первого заместителя бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

У нового временного руководителя Киевской городской военной администрации есть опыт работы в сфере государственного управления и гражданской безопасности.

В 2015-2021 годах Ткачов занимался реформой полиции.

Он также работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля.

В 2022 году Ткачов добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

Соответствующий указ №615/2026 был опубликован на сайте президента Украины.

Тимур Ткаченко возглавил Киевскую городскую военную администрацию 31 января 2026 года. Таким образом, он находился на должности около пяти с половиной месяцев.

Причины такого кадрового решения неизвестны.

Фото: КГВА

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