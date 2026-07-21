Временным главой Киевской ГВА стал Андрей Ткачов
- Андрей Ткачов назначен временно исполняющим обязанности руководителя КГВА.
- До этого Ткачов был первым заместителем Тимура Ткаченко.
Временно исполняющим обязанности начальника Киевской городской военной администрации назначили Андрея Ткачова.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской власти.
Андрей Ткачов временно возглавил КГВА
Документ о временном исполнении обязанностей начальника администрации Андрей Ткачов подписал 16 июля.
До назначения он занимал должность первого заместителя бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко.
У нового временного руководителя Киевской городской военной администрации есть опыт работы в сфере государственного управления и гражданской безопасности.
В 2015-2021 годах Ткачов занимался реформой полиции.
Он также работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля.
В 2022 году Ткачов добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины.
Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации.
Соответствующий указ №615/2026 был опубликован на сайте президента Украины.
Тимур Ткаченко возглавил Киевскую городскую военную администрацию 31 января 2026 года. Таким образом, он находился на должности около пяти с половиной месяцев.
Причины такого кадрового решения неизвестны.
Фото: КГВА