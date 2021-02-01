В Мариуполе 23-летний педофил изнасиловал школьника, продолжается экспертиза

В Мариуполе Донецкой области полиция разыскала 23-летнего парня, который изнасиловал своего знакомого, 14-летнего подростка.

Ужасный инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января. Школьник возвращался домой с занятий и встретил старшего товарища.

Парень силой и угрозами затянул подростка к себе домой, после чего надругался и изнасиловал. Находился ли нападающий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не сообщается.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетнего) УК Украины. За содеянное парню грозит до 12 лет лишения свободы.

Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим за легкие телесные повреждения, побои, истязания и нападение на полицейского.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Изнасилование на Николаевщине

На днях полиция задержала 16-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину во время пьяной вечеринки в Первомайске.

Выяснилось, что вечером накануне Рождества женщина отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.

После нескольких алкогольных напитков она согласилась на предложение поехать в гости к новым знакомым. На момент изнасилования 35-летняя женщина спала.

Источник: Донецкая областная прокуратура