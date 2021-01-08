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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пьяная вечеринка с продолжением: в Первомайске подросток изнасиловал 35-летнюю женщину

В Первомайске на Николаевщине полиция задержала 16-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю местную жительницу.

Как заявила пострадавшая, вечером накануне Рождества она отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.

Вместе они выпивали алкогольные напитки, а позже женщина согласилась на предложение вместе поехать в гости к новым знакомым.

Застолье продолжилось на квартире, однако впоследствии женщина уснула, чем цинично воспользовался один из гостей.

Пьяная вечеринка с продолжением: в Первомайске подросток изнасиловал 35-летнюю женщину

— Проснувшись, заявительница поняла, что ее изнасиловали, и обратилась за помощью в полицию, — говорится в сообщении.

Следователи задержали несовершеннолетнего фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Сейчас полицейские назначили проведение необходимых экспертиз. Следствие продолжается.

Изнасилование в Киевской области

В Вышгородском районе Киевской области 26-летний мужчина напоил алкоголем и изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу, с которой несколько месяцев общался по телефону.

Установлено, что задержанный родом из Хмельницкой области.

Он пришел к 14-летней девочке в гости, пока матери не было дома. Мужчина угощал девочку слабоалкогольными напитками, а затем воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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