У Маріуполі 23-річний педофіл зґвалтував школяра, триває експертиза

У Маріуполі Донецької області поліція розшукала 23-річного хлопця, який зґвалтував свого знайомого, 14-річного підлітка.

Жахливий інцидент стався у ніч з 30 на 31 січня. Школяр повертався додому з занять і зустрів старшого товариша.

Хлопець силою та погрозами затяг підлітка до свого дому, після чого познущався та зґвалтував. Чи перебував нападник у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не повідомляється.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) КК України. За скоєне хлопцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як з’ясувалося, затриманий вже мав судимості за легкі тілесні ушкодження, побої, мордування та напад на поліцейського.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

Зґвалтування на Миколаївщині

Поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну жінку під час п’яної вечірки у Первомайську.

З’ясувалося, що ввечері напередодні Різдва жінка відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.

Після декількох алкогольних напоїв вона погодилася на пропозицію поїхати в гості до нових знайомих. На момент зґвалтування 35-річна жінка спала.

Джерело: Донецька обласна прокуратура