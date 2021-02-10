Разбудил пистолетом у головы: КОРД задержал винничанина, который ограбил девушку

В селе Гаришивцы под Винницей вооруженный грабитель-рецидивист чуть не убил 21-летнюю девушку.

Дождавшись, пока утром родители пойдут на работу, он ворвался в дом и разбудил девушку пистолетом у головы.

Под страхом смерти жертва быстро отдала незнакомцу в маске все сбережения семьи: более 100 тыс. гривен, $700 и немало ценных вещей.

— Очень боялась, что если я буду сопротивляться, то он меня или убьет, или изобьет, — призналась девушка.

Очевидцы успели заметить грабителя, когда тот бежал из дома.

— Сюда его привезли на машине, а обратно он поехал на автобусе. Заходил и выходил через огороды, — рассказал один из соседей.

Полицейские, прибывшие на вызов, быстро поняли, что вор действовал по спланированной схеме, и его могли подослать сообщники.

После проведения первоочередных следственных действий выяснилось, что мужчина проживает в Виннице.

Его квартиру вооруженные силовики КОРДа взяли штурмом так же, как и вор нападал на свою жертву — утром.

На эффектных кадрах задержания слышно, как 53-летний мужчина признался, что это не был первый преступление. Много лет назад его осудили за изнасилование.

Пострадавшая семья поблагодарила правоохранителей за быстрое раскрытие преступления.

А вот рецидивиста поместили в камеру СИЗО: за содеянное он может сесть на двенадцать лет.