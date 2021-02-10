Розбудив пістолетом біля голови: КОРД затримав вінничанина, який пограбував дівчину

У селі Гаришівці під Вінницею озброєний грабіжник-рецидивіст мало не вбив 21-річну дівчину.

Дочекавшись, поки вранці батьки підуть на роботу, він увірвався до будинку і розбудив дівчину пістолетом біля голови.

Під страхом смерті жертва швидко віддала незнайомцеві у масці всі заощадження родини: понад 100 тис. гривень, $700 і чимало цінних речей.

– Дуже боялася, що якщо я буду пручатись, то він мене або вб‘є, або завдасть мені якогось удару, – зізналася дівчина.

Очевидці встигли помітити грабіжника, коли той тікав з будинку.

– Сюди його привезли на машині, а назад він поїхав на автобусі. Заходив і виходив через городи, – розповів один із сусідів.

Поліцейські, що прибули на виклик, швидко зрозуміли, що злодій діяв за спланованою схемою, і його могли підіслати спільники.

Після проведення першочергових слідчих дій з’ясувалося, що чоловік проживає у Вінниці.

Його квартиру озброєні силовики КОРДу взяли штурмом так само, як і злодій нападав на свою жертву – вранці.

На ефектних кадрах затримання чутно, як 53-річний чоловік зізнався, що це не був перший злочин. Багато років тому його засудили за зґвалтування.

Постраждала родина подякувала правоохоронцям за швидке розкриття злочину.

А от рецидивіста помістили в камеру СІЗО: за скоєне він може сісти на дванадцять років.