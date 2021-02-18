Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

В Украине Командование Медицинских сил ВСУ закупило на 11 млн грн из государственных средств непригодные аппараты искусственной вентиляции.

По информации ГБР, подозреваемые служащие закупили медицинское оборудование в мае 2020 года.

Комплектация аппаратов ИВЛ не соответствует техническим требованиям. Это делает невозможным их использование по прямому назначению.

16 февраля 2021 года в Киеве по месту работы и жительства подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли технику и документы. Досудебное следствие продолжается.

В Британии создали новый аппарат ИВЛ

В Великобритании разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких. Изобретение может обеспечить альтернативные варианты лечения от коронавируса.

Новый аппарат ИВЛ снижает давление вокруг туловища пациента в отличие от обычных аппаратов. Благодаря этому легочная ткань будет функционировать так, как это происходит во время естественного дыхания.