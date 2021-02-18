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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

В Украине Командование Медицинских сил ВСУ закупило на 11 млн грн из государственных средств непригодные аппараты искусственной вентиляции.

Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

По информации ГБР, подозреваемые служащие закупили медицинское оборудование в мае 2020 года.

Комплектация аппаратов ИВЛ не соответствует техническим требованиям. Это делает невозможным их использование по прямому назначению.

16 февраля 2021 года в Киеве по месту работы и жительства подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли технику и документы. Досудебное следствие продолжается.

В Британии создали новый аппарат ИВЛ

В Великобритании разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких. Изобретение может обеспечить альтернативные варианты лечения от коронавируса.

Новый аппарат ИВЛ снижает давление вокруг туловища пациента в отличие от обычных аппаратов. Благодаря этому легочная ткань будет функционировать так, как это происходит во время естественного дыхания.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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