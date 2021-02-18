Вечером 17 февраля два человека — мужчина и женщина — погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.

Они пересекали реку и провалились под лед. Выбраться самостоятельно не смогли.

Спасатели получили вызов около 17.00. В это время время было уже темно.

Чтобы вытащить и доставить погибших на берег, специалисты ГСЧС задействовали резиновую лодку, багра, топора и веревки.

Погибшая женщина была 1961 года рождения, мужчина — в 1962-го.

В Черкасской области в конце января во время рыбалки на Днепре под лед провалились три человека.

Среди них был ребенок 2010 рождения. К сожалению, все погибли.