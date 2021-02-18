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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Провалилися під кригу: на річці на Дніпропетровщині загинули чоловік та жінка

Ввечері 17 лютого двоє людей – чоловік та жінка – загинули на річці Кам’янка поблизу однойменного села Апостолівського району Дніпропетровської області.

На річці на Дніпропетровщині загинули чоловік та жінка

Вони перетинали річку і провалилися під кригу. Вибратися самостійно не змогли.

Рятувальники отримали виклик близько 17.00. В цей час час було вже темно.

Щоб дістати та доправити загиблих до берега, Фахівці ДСНС задіяли гумовий човен, багра, сокири та мотузки.

Загибла жінка була 1961 року народження, чоловік – 1962-го.

На річці на Дніпропетровщині загинули чоловік та жінка

Фото: ДСНС

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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