На річці на Дніпропетровщині загинули чоловік та жінка

Ввечері 17 лютого двоє людей – чоловік та жінка – загинули на річці Кам’янка поблизу однойменного села Апостолівського району Дніпропетровської області.
Вони перетинали річку і провалилися під кригу. Вибратися самостійно не змогли.
Рятувальники отримали виклик близько 17.00. В цей час час було вже темно.
Щоб дістати та доправити загиблих до берега, Фахівці ДСНС задіяли гумовий човен, багра, сокири та мотузки.
Загибла жінка була 1961 року народження, чоловік – 1962-го.
Фото: ДСНС
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