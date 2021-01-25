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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

На Черкасщине под лед провалились трое рыбаков, среди них ребенок

В Черкасской области в селе Бучак во время рыбалки на реке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 рождения.

На Черкасщине под лед провалились трое рыбаков, среди них ребенок

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, около 16.30. Судьба рыбаков остается неизвестной.

— По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули три человека, из них один ребенок. По состоянию на 07.00 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются, — сообщили в ГСЧС.

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Похожая ситуация была во Львовской области. В селе Ивановке на озере двое мужчин пошли под лед.

На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые вытащили на берег одного из пострадавших — мужчину 1960 года рождения. Его передали медикам, однако они лишь констатировали смерть.

Тело другого мужчины 1972 года рождения извлекли из воды водолазы.

Источник: ГСЧС

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