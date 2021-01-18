Из-за суровых морозов украинцы потеряли бдительность и массово вышли на лед, который за несколько дней не успел стать очень крепким. Не останавливают даже предупреждения вблизи водоемов.

В Киеве было несколько случаев, которые едва не закончились трагически. На озере Жандарка провалился под лед 8-летний мальчик. К счастью, рядом гулял со своим ребенком полицейский. Он без колебаний бросился спасать мальчика.

А на озере в Оболонском районе под лед провалилось сразу три человека. Здесь едва не погиб профессиональный спасатель, который пытался вытащить из проруби ребенка и мужчину.

Пришлось вытаскивать из проруби и авто, водитель которого хотел похвастаться и выехал на лед, чтобы эффектно нарезать круги.

А еще — пса, который выскочил на лед за игрушкой.

В то же время мороз и холод — не помеха для тех, кто любит прыгать в прорубь на Крещение. Но перед тем, как лезть в воду, необходимо все взвесить и вспомнить о самых главных правила купания зимой.

Факты ICTV собрали советы медиков и опытных моржей, как правильно нырять на Крещение.