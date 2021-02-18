Спасатели, лесники и волонтеры продолжают искать 40-летнего киевлянина, который заблудился во время катания на лыжах еще 13 февраля.
Поисково-спасательные группы за четверо суток обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид-Магура, Малая Гимба и Гимба.
По координатам, которые предоставил товарищ заблудившегося киевлянина, удалось найти следы туриста.
Однако установить его дальнейшее продвижение невозможно из-за сильных снегопадов в горах – в Карпатах выпало до полуметра снега.
Спасательные группы обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
К поисково-спасательной операции привлечены 47 человек и 10 единиц техники. При благоприятных погодных условиях планируют привлечь авиацию ГСЧС.
Поиски туриста в Карпатах
14 февраля в 11.25 в районе горы Магура-Жиде спасатели нашли одного из заблудившихся туристов. Его состояние здоровья — удовлетворительное. К поискам еще одного туриста в Карпатах в тот день привлекали вертолет Ми-8 ГСЧС.