PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Карпатах пятый день ищут пропавшего туриста

Спасатели, лесники и волонтеры продолжают искать 40-летнего киевлянина, который заблудился во время катания на лыжах еще 13 февраля.

Карпати_пошук туриста

Поисково-спасательные группы за четверо суток обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид-Магура, Малая Гимба и Гимба.

По координатам, которые предоставил товарищ заблудившегося киевлянина, удалось найти следы туриста.

Однако установить его дальнейшее продвижение невозможно из-за сильных снегопадов в горах – в Карпатах выпало до полуметра снега.

Спасательные группы обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

К поисково-спасательной операции привлечены 47 человек и 10 единиц техники. При благоприятных погодных условиях планируют привлечь авиацию ГСЧС.

  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
  • Карпати_пошук туриста
В Карпатах пятый день ищут пропавшего туриста / 5 фотографий

Поиски туриста в Карпатах

14 февраля в 11.25 в районе горы Магура-Жиде спасатели нашли одного из заблудившихся туристов. Его состояние здоровья — удовлетворительное. К поискам еще одного туриста в Карпатах в тот день привлекали вертолет Ми-8 ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка