Спасатели, лесники и волонтеры продолжают искать 40-летнего киевлянина, который заблудился во время катания на лыжах еще 13 февраля.

Поисково-спасательные группы за четверо суток обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид-Магура, Малая Гимба и Гимба.

По координатам, которые предоставил товарищ заблудившегося киевлянина, удалось найти следы туриста.

Однако установить его дальнейшее продвижение невозможно из-за сильных снегопадов в горах – в Карпатах выпало до полуметра снега.

Спасательные группы обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

К поисково-спасательной операции привлечены 47 человек и 10 единиц техники. При благоприятных погодных условиях планируют привлечь авиацию ГСЧС.



















В Карпатах пятый день ищут пропавшего туриста / 5 фотографий

Поиски туриста в Карпатах

14 февраля в 11.25 в районе горы Магура-Жиде спасатели нашли одного из заблудившихся туристов. Его состояние здоровья — удовлетворительное. К поискам еще одного туриста в Карпатах в тот день привлекали вертолет Ми-8 ГСЧС.