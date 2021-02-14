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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Карпатах заблукав турист: для пошуків залучили гелікоптер Мі-8

Рятувальники 14 лютого об 11.25 знайшли в районі гори Магура-Жиде одного із заблукалих туристів. Його стан здоров’я нині задовільний.

У Карпатах заблукав турист

Пошуки ще одного тривають. До гори Гемба у Міжгірському районі, де ймовірно може перебувати заблукалий, вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС.

Загалом за останню добу рятувальники Закарпаття тричі отримували повідомлення про те, що туристи потребують допомоги.

Зокрема, у Тячівському районі під час катання на снігоходах заблукали п’ятеро людей. Їх знайшли 14 лютого о 3.00.

Ще п’ятьох киян врятували також поблизу Гемби. І третя операція триває.

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Попри застереження рятувальників не ходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи продовжують наражати себе на небезпеку.

Наприкінці лютого в районі гори Гемба так само шукали заблукалого чоловіка. Турист втратив орієнтир, зв’язку з ним не було.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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