Рятувальники, лісники та волонтери продовжують шукати 40-річного киянина, який заблукав під час катання на лижах ще 13 лютого.

Пошуково-рятувальні групи за чотири доби обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид-Магура, Мала Гимба та Гимба.

За координатами, які надав товариш заблукалого киянина, вдалось знайти сліди туриста.

Однак встановити його подальше просування неможливо через сильні снігопади в горах – у Карпатах випало до півметра снігу.

Рятувальні групи обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.

До пошуково-рятувальної операції залучено 47 осіб та 10 одиниць техніки. За сприятливих погодних умов планують залучити авіацію ДСНС.



















У Карпатах п’ятий день шукають зниклого туриста / 5 фотографий

Пошуки туриста в Карпатах

14 лютого об 11.25 в районі гори Магура-Жиде рятувальники знайшли одного із заблукалих туристів. Його стан здоров’я – задовільний. До пошуків ще одного туриста в Карпатах того дня залучали гелікоптер Мі-8 ДСНС.