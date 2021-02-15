Ломал пальцы сковородкой: на Харьковщине осудили рецидивиста за нападение на женщин

В Харьковской области осудили 45-летнего мужчину, который напал с ножом и избил сковородкой двух женщин в их доме.

Ранее судимый пьяный мужчина шел по улице и увидел дом с незапертой дверью. Злоумышленник зашел в жилье, в котором была владелица дома со своей подругой.

Мужчина начал угрожать женщинам, требовал деньги и мобильные телефоны. После отказа преступник начал ломать пальцы на руках сковородкой одной из женщин. На другую он напал с ножом и ранил в области шеи, рук и груди.

Разбойник запугал женщин и забрал деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Общая сумма ущерба — свыше 50 тыс. грн. Мужчина скрылся, однако вскоре его задержали.

Правонарушителя признали виновным по статье 187 Разбой УК Украины и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.

В Днепре произошло двойное убийство

В Днепре задержали мужчину, который совершил двойное убийство. Подозреваемый с товарищем приехали в гости на застолье, во время которого возник спор, и 53-летнюю женщину утопили в ванне.

На следующий день между парнями произошел конфликт. Тело товарища мужчина спрятал в спальном мешке на балконе квартиры мертвой хозяйки.

Источник: Харьковская областная прокуратура