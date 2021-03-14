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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Чикаго на вечеринке устроили стрельбу: есть погибшие

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, а по меньшей мере 15 — ранены.

кримінал

Стрельба произошла в чикагском районе Саут-Сайд. Все раненые в возрасте от 20 до 44 лет были доставлены в ближайшие больницы города. Один человек находится в критическом состоянии.

Нападающий открыл огонь под утро. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое занимается буксировкой автомобилей. Там также находится бар.

— Один из посетителей начал стрелять внутри здания, попав в нескольких лиц, — говорится в заявлении полиции Чикаго.

Полиция пока не установила причину стрельбы и никого не задержала. На месте происшествия было найдено четыре пистолета.

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Стрельба в Филадельфии

18 февраля в американском городе Филадельфия произошла стрельба, в результате которой восемь человек получили ранения.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Возраст раненых от 17 до 71 года.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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