В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, а по меньшей мере 15 — ранены.

Стрельба произошла в чикагском районе Саут-Сайд. Все раненые в возрасте от 20 до 44 лет были доставлены в ближайшие больницы города. Один человек находится в критическом состоянии.

Нападающий открыл огонь под утро. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое занимается буксировкой автомобилей. Там также находится бар.

EMPS Plan 3 has been secured (multiple gunshot victims transported to area hospitals; 2 deceased). No further information at this point 4-1-10. pic.twitter.com/QjovYF13Tw

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) March 14, 2021