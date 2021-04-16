СБУ задержала экс-чиновницу “ЛНР”, руководительницу так называемого управления культуры, молодежи и спорта временно оккупированного города Довжанск. Ее правоохранители искали шесть лет, чтобы сообщить о подозрении.

Женщину задержали при пересечении украинской границы. Она выехала из оккупированной Луганщины в Россию. Однако затем — приехала в Украину с территории РФ через пункт пропуска Милове.

По данным спецслужбы, женщина въезжала в Украину для изменения фамилии, чтобы постоянно проживать на подконтрольной Украине территории.

Также СБУ задокументировала, что коллаборантка находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она занималась пророссийской пропагандой и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года “чиновницу” начали разыскивать украинские правоохранители. Ей планировали вручить подозрение за совершение преступлений, предусмотренных статьей о создании террористической группы или террористической организации.

СБУ задержала командиршу боевиков “ЛНР”

Недавно в Ивано-Франковской области СБУ задержала женщину, которая в 2014 году принимала участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

Задержанная в начале российско-украинской войны захватывала здания СБУ в Луганске. А потом — возглавила группировку боевиков, которая в течение месяцев активно обстреливала украинские позиции.