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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

СБУ разоблачила боевика “ЛНР”, который работал в госорганах Украины

На Херсонщине СБУ разоблачила экс-сотрудника так называемой спецслужбы террористов “Министерства госбезопасности ЛНР”, который трудоустроился в структуру МВД Украины.

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Мужчина незаконно стал администратором одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

При оформлении на работу он предоставил фальшивые документы. Следователи установили, что он мог передавать информацию из закрытых баз данных для представителей боевиков.

По данным правоохранителей, мужчина в течение 2015-2016 годов был “оперативным сотрудником МГБ ЛНР”.

Он собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий государственных и правоохранительных органов Украины, продвигал антиукраинскую идеологию среди жителей в Луганской области и запугивал украинцев.

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Во время обысков изъяли документы злоумышленника и две тротиловые шашки с электродетонаторами.

  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
  • СБУ разоблачила боевика "ЛНР", который работал в госорганах Украины
СБУ разоблачила боевика “ЛНР”, который работал в госорганах Украины / 3 фотографии

На Харьковщине СБУ задержала боевика “ЛНР”

Недавно СБУ задержала боевика “ЛНР” на территории Харьковской области.

Гражданин Украины по собственной инициативе вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и воевал против бойцов ВСУ.

Мужчина был членом “народного ополчения Донбасса”. Он запугивал мирных жителей Луганской области.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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