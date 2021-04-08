СБУ разоблачила боевика “ЛНР”, который работал в госорганах Украины

На Херсонщине СБУ разоблачила экс-сотрудника так называемой спецслужбы террористов “Министерства госбезопасности ЛНР”, который трудоустроился в структуру МВД Украины.
Мужчина незаконно стал администратором одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.
При оформлении на работу он предоставил фальшивые документы. Следователи установили, что он мог передавать информацию из закрытых баз данных для представителей боевиков.
По данным правоохранителей, мужчина в течение 2015-2016 годов был “оперативным сотрудником МГБ ЛНР”.
Он собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий государственных и правоохранительных органов Украины, продвигал антиукраинскую идеологию среди жителей в Луганской области и запугивал украинцев.
Во время обысков изъяли документы злоумышленника и две тротиловые шашки с электродетонаторами.
На Харьковщине СБУ задержала боевика “ЛНР”
Недавно СБУ задержала боевика “ЛНР” на территории Харьковской области.
Гражданин Украины по собственной инициативе вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и воевал против бойцов ВСУ.
Мужчина был членом “народного ополчения Донбасса”. Он запугивал мирных жителей Луганской области.