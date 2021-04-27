PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Каріна Зуєва |

Смерть в прямом эфире: блогера Reeflay посадили на шесть лет

Стас Решетников

Российского видеоблогера Reeflay (настоящее имя — Станислав Решетников), в прямом эфире у которого умерла девушка, посадили на шесть лет.

Раменский суд Московской области приговорил Решетникова к шести годам колонии строгого режима. Его признали виновным в причинении вреда здоровью, что повлекло за собой смерть.

Блогер признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Смерть девушки во время стрима блогера Reeflay

2 декабря 2020 года Reeflay вел прямой эфир, во время которого умерла его подруга Валентина. Ребята вместе проводили треш-стрим, выполняя задания от зрителей.

Во время эфира девушка периодически просилась домой. После у нее случилась диарея, за что Стас выгнал ее на холод. Спустя время он впустил Валентину в квартиру, а позже заметил, что она не подает признаков жизни.

Пока ехала скорая помощь, Решетников продолжал ввести стрим, уже с приездом полиции он отключился от связи.

Фото: Станислав Решетников

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка