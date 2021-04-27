Російського відеоблогера Reeflay (справжнє ім’я – Станіслав Решетніков), у прямому ефірі в якого померла дівчина, посадили на шість років.
Раменський суд Московської області засудив Решетнікова до шести років колонії суворого режиму. Його визнали винним у заподіянні шкоди здоров’ю, що спричинило смерть.
Блогер визнав свою провину та розкаявся в скоєному.
Смерть дівчини під час стріму блогера Reeflay
2 грудня 2020 року Reeflay вів прямий ефір, під час якого померла його подруга Валентина. Друзі разом проводили треш-стрім, виконуючи завдання від глядачів.
Під час ефіру дівчина періодично просилася додому. Опісля в неї трапилася діарея, за що Стас вигнав її на холод. За деякий час він впустив Валентину в квартиру, а потім помітив, що вона не подає ознак життя.
Поки їхала швидка допомога, Решетніков продовжував ввести стрім, вже з приїздом поліції він відключився від зв’язку.
Фото: Станіслав Решетніков