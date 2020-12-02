Во время стрима Reeflay умерла его подруга Валентина

Блогер Стас Reeflay вел прямой эфир, когда умерла его подруга Валентина. Однако от правоохранителей пока не поступало официального подтверждения о смерти девушки.

Блогер Станислав Решетников, которого знают как Reeflay Panini, вместе с подругой Валей провел трэш-стрим — в обмен на пожертвование любой желающий может посмотреть, как участники выполняют задания зрителей. Часто это унизительные просьбы или опасные для здоровья задания.

Во время стрима Валя периодически просилась домой, но ее не слушали. Когда у нее случилась диарея, Стас разозлился и выгнал девушку на холод. Позже он ее впустил и продолжил стрим. Со временем блогер заметил, что его подруга не подает признаков жизни.

Он пытался привести ее в чувство, но ничего не получилось. Стример позвонил другу и попросил его вызвать скорую.

Пока не приехали врачи Стал продолжал свой стрим, во время которого он плакал и винил себя в случившемся.

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Зрители же успокаивали парня и говорили, мол, не вини себя, мало ли, что она употребляла (речь идет о запрещенных веществах. — ред.).

— Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда, — заявил Стас в слезах.

Потом в кадре проявили медики, которые и констатировали смерть девушки.

Спустя время приехали неизвестные. Вероятно, это были полицейские, которых вызвал юноша. Они попросили вырубить камеру, но стример только повернул ее к стене.

— Достримился? Будем разбираться, — сказали полицейские.

Мужчины взяли у Reeflay паспорт и еще раз попросили выключить камеру. Спустя пару секунд стрим таки прервался.















В прямом эфире: стример Reeflay сообщил о смерти подруги и признал свою вину / 4 фотографии

Избиение в прямом эфире

19 октября белорусский блогер Андрей Бурым (Мелстрой) в прямом эфире несколько раз ударил модель Елену Ефремову лицом о стол.

В результате полученных травм девушку госпитализировали. У нее сломаны брекеты и синяки.

Против блогера Андрея Бурима (Mellstroy) возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки.

Дело расследуется по ст. 116 (Побои) УК России. Блогеру грозят принудительные работы или лишение свободы до двух лет.