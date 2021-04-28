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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Убийство семьи в Киеве: 16-летнему подростку проведут психиатрическую экспертизу

Убийство семьи в Киеве: 16-летнему подростку проведут психиатрическую экспертизу

В Киеве 16-летнему подростку сообщили о подозрении в убийстве родных родителей и 8-летнего брата.

В ближайшее время парню изберут меру пресечения. Прокуратура настаивает на обязательном содержании под стражей.

Отмечается, что в рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза с целью установления психического состояния подростка.

Уголовное производство открыто по п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Обстоятельства и мотивы убийства устанавливает следствие.

Убийство семьи в Киеве: 16-летнему подростку проведут психиатрическую экспертизу

Тройное убийство в Киеве

О том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.

Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.

По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери.

Позже он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.

После публикации фотографии подозреваемого в тройном убийстве также появились новые подробности по делу.

Подросток признался правоохранителям, что убил родителей потому, что его “перемкнуло”, а младшего братика не хотел убивать до последнего.

Также известно, что 16-летний парень не состоял на учете в службах, противодействующих домашнему насилию.

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