Вбивство родини у Києві: 16-річному підлітку проведуть психіатричну експертизу

У Києві 16-річному підлітку повідомили про підозру у вбивстві рідних батьків та 8-річного братика.

Найближчим часом хлопцеві оберуть запобіжний захід. Прокуратура наполягає на обов’язковому триманні під вартою.

Зазначається, що у рамках розслідування буде проведено психолого-психіатричну експертизу з метою встановлення психічного стану підлітка.

Кримінальне провадження відкрито за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини) КК України.

Обставини та мотиви вбивства встановлює слідство.

Потрійне вбивство в Києві

Про те, що 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство у Києві, стало відомо вранці 27 квітня.

Поліція знайшла тіла батька, матері і 8-річного братика у їхній квартирі на вулиці Ревуцького.

За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері.

Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.

Після публікації фотографії підозрюваного у потрійному вбивстві також з’явилися нові подробиці у справі.

Підліток зізнався правоохоронцям, що вбив батьків тому, що його “перемкнуло”, а молодшого братика не хотів вбивати до останнього.

Також відомо, що 16-річний хлопець не перебував на обліку в службах, які протидіють домашньому насильству.