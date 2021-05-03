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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Харькове подростку оторвало пальцы из-за взрыва портативной зарядки

В Харькове подростку оторвало пальцы из-за взрыва портативной зарядки

В Харькове 14-летнему подростку оторвало пальцы результате взрыва портативного зарядного устройства.

14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство, — рассказали в полиции.

Парня с травматической ампутацией 1-2 пальцев левой кисти госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Двойное убийство в Харькове

2 мая в  Харькове произошло двойное убийство. 2 мая в одной из квартир нашли тела женщины и мужчины.

На телах погибших обнаружены следы ножевых ранений.

Известно, что погибли мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения. Они жили вместе.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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