В Харькове подростку оторвало пальцы из-за взрыва портативной зарядки

В Харькове 14-летнему подростку оторвало пальцы результате взрыва портативного зарядного устройства.
14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство, — рассказали в полиции.
Парня с травматической ампутацией 1-2 пальцев левой кисти госпитализировали.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
Двойное убийство в Харькове
2 мая в Харькове произошло двойное убийство. 2 мая в одной из квартир нашли тела женщины и мужчины.
На телах погибших обнаружены следы ножевых ранений.
Известно, что погибли мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения. Они жили вместе.