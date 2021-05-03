У Харкові підлітку відірвало пальці через вибух портативної зарядки

У Харкові 14-річному підлітку відірвало пальці внаслідок вибуху портативного зарядного пристрою.
– 14-річний юнак перебував за місцем мешкання без батьків та у нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій, – розповіли у поліції.
Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальців лівої кісті госпіталізували.
Нині правоохоронці проводять перевірку.
Подвійне вбивство у Харкові
2 травня у Харкові сталося подвійне вбивство. 2 травня в одній з квартир знайшли тіла жінки та чоловіка.
На тілах загиблих знайдені сліди ножових поранень.
Відомо, що загинули чоловік 1992 року народження і жінка 1997 року народження. Вони жили разом.