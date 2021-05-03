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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Двойное убийство в Харькове — женщину и мужчину нашли зарезанными в квартире

Двойное убийство в Харькове — женщину и мужчину нашли зарезанными в квартире

В Харькове произошло двойное убийство. 2 мая в одной из квартир нашли тела женщины и мужчины.

Об убийстве сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На телах погибших обнаружены следы ножевых ранений.

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Известно, что погибли мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения. Они жили вместе.

Стрельба в Харькове

30 апреля в Харькове произошла стрельба. Во время нахождения в очереди возле заведения общественного питания, которое работает навынос, между мужчинами возник конфликт.

В результате него 34-летний гражданин достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов, ранения получили мужчины 30 и 39 лет.

Источник: ЦензорНЕТ

Фото: Pixabay

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