В Харькове произошло двойное убийство. 2 мая в одной из квартир нашли тела женщины и мужчины.

Об убийстве сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На телах погибших обнаружены следы ножевых ранений.

Известно, что погибли мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения. Они жили вместе.

Стрельба в Харькове

30 апреля в Харькове произошла стрельба. Во время нахождения в очереди возле заведения общественного питания, которое работает навынос, между мужчинами возник конфликт.

В результате него 34-летний гражданин достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов, ранения получили мужчины 30 и 39 лет.