Шестилетнего мальчика, который упал на опрокинутый стул, привезли из Кобеляцкой райбольницы в детскую больницу Полтавы.
Операция по удалению металлической ножки, которая проткнула шею ребенка, длилась час.
Заведующий хирургическим отделением Денис Хмилевский сказал, что мальчик родился в рубашке, поскольку арматура прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их.
— Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея, — уточнил хирург.
По его словам, во время операции дежурили с десяток врачей: сосудистый хирург, челюстно-лицевой, хирург-эндоскопист.
— Общее состояние ребенка тяжелое, стабильно тяжелое. Сейчас он получает лечение, направленное на предотвращение гнойно-септическим осложнениям, — говорит Хмилевский.
Мальчик находится в реанимации, сколько продлится лечение — предсказать сложно.
Ножка стула проткнула шею 6-летнего мальчика
В Полтавской области 7 мая шестилетний мальчик играл во дворе собственного дома и упал на перевернутый металлический стул.
Его ножка проткнула шею ребенка. Спасатели сначала срезали металлическую конструкцию, а потом передали ребенка медикам, чтобы они удалить опасный предмет.
Источник: Суспільне