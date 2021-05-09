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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Врачи в Полтаве достали металлический прут с шеи мальчика: в каком состоянии ребенок

Металевий прут дістали із шиї хлопчика

Шестилетнего мальчика, который упал на опрокинутый стул, привезли из Кобеляцкой райбольницы в детскую больницу Полтавы.

Операция по удалению металлической ножки, которая проткнула шею ребенка, длилась час.

Заведующий хирургическим отделением Денис Хмилевский сказал, что мальчик родился в рубашке, поскольку арматура прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их.

— Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея, — уточнил хирург.

По его словам, во время операции дежурили с десяток врачей: сосудистый хирург, челюстно-лицевой, хирург-эндоскопист.

— Общее состояние ребенка тяжелое, стабильно тяжелое. Сейчас он получает лечение, направленное на предотвращение гнойно-септическим осложнениям, — говорит Хмилевский.

Мальчик находится в реанимации, сколько продлится лечение — предсказать сложно.

Ножка стула проткнула шею 6-летнего мальчика

В Полтавской области 7 мая шестилетний мальчик играл во дворе собственного дома и упал на перевернутый металлический стул.

Его ножка проткнула шею ребенка. Спасатели сначала срезали металлическую конструкцию, а потом передали ребенка медикам, чтобы они удалить опасный предмет.

Источник: Суспільне

Фото: ГСЧС

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