Взрывы в Харцызске Донецкой области: детонирует большой склад БК россиян

Во временно оккупированном городе Харцызск Донецкой области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко.

Взрывы в Харцызске Донецкой области — какие последствия

Андрей Коваленко опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть взрывную волну.

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— Большой склад БК (боекомплектов, — Ред.) россиян в городе Харцызск, Донецкой области, на временно оккупированной территории, — прокомментировал видео Коваленко.

Харцызск — это город в Украине, расположенный в Донецком районе. Его площадь составляет 19.3 кв. км.

Он является административным центром Харцызской городской общины. Основан в 1869 году.

По данным из открытых источников, хотя Харцызск — это небольшой город, однако на его территории ранее располагалось пять крупных промышленных предприятий.

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