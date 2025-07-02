Взрывы в Харцызске Донецкой области: детонирует большой склад БК россиян
Во временно оккупированном городе Харцызск Донецкой области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко.
Взрывы в Харцызске Донецкой области — какие последствия
Андрей Коваленко опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть взрывную волну.
— Большой склад БК (боекомплектов, — Ред.) россиян в городе Харцызск, Донецкой области, на временно оккупированной территории, — прокомментировал видео Коваленко.
Харцызск — это город в Украине, расположенный в Донецком районе. Его площадь составляет 19.3 кв. км.
Он является административным центром Харцызской городской общины. Основан в 1869 году.
По данным из открытых источников, хотя Харцызск — это небольшой город, однако на его территории ранее располагалось пять крупных промышленных предприятий.