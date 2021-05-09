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Валентина Летяк |

Лікарі в Полтаві дістали металевий прут із шиї хлопчика: у якому стані дитина

Металевий прут дістали із шиї хлопчика

Шестирічного хлопчика, який впав на перекинутий стілець, привезли із Кобеляцької райлікарні до дитячої лікарні Полтави.

Операція з видалення металевої ніжки, яка проштрикнула шию дитини, тривала годину.

Завідувач хірургічного відділення Денис Хмілевський сказав, що хлопчик народився у сорочці, оскільки арматура пройшла поруч із магістральними судинами і не пошкодила їх.

– Також пройшла мимо стравоходу і трахеї. Частково пошкоджена трахея, – уточнив хірург.

За його словами, під час операції чергували з десяток лікарів: судинний хірург, щелепно-лицьовий, хірург-ендоскопіст.

– Загальний стан дитини тяжкий, стабільно тяжкий. Зараз він отримує лікування, спрямоване на запобігання гнійно-септичним ускладненням, – каже Хмілевський.

Хлопчик перебуває у реанімації, скільки триватиме лікування – передбачити складно.

Ніжка стільця проштрикнула шию 6-річного хлопчика

У Полтавській області 7 травня шестирічний хлопчик грався у дворі власного будинку і впав на перекинутий металічний стілець.

Його ніжка проштрикнула шию дитини. Рятувальники спочатку зрізати металеву конструкцію, а потім передали дитину медикам, щоб вони видалити небезпечний предмет.

Джерело: Суспільне

Фото: ДСНС

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