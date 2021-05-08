Ножка стула проткнула шею: на Полтавщине спасли 6-летнего мальчика

В Полтавской области шестилетний мальчик чуть не погиб во дворе собственного дома.

Ребенок просто играл во дворе и упал на перевернутый металлический стул.

Его ножка проткнула мальчику шею. Пришлось вызывать спасателей. Они срезали металлическую конструкцию.

Травмированного ребенка передали медикам. Предстоит операция по удалению опасного предмета.

В ГСЧС просят родителей ответственно относиться к безопасности своих детей, чтобы не повторялись такие случаи.

В конце 2020 года в Кременчуге Полтавской области из-за взрыва петарды травмировалась 10-летняя девочка — она взорвалась в руках ребенка.

У девочки оторвало третий и четвертый пальцы на левой руке, а на первом пальце — рваная рана.

По данным следователей, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки.