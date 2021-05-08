PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Ножка стула проткнула шею: на Полтавщине спасли 6-летнего мальчика

Ніжка стільця проштрикнула шию

В Полтавской области шестилетний мальчик чуть не погиб во дворе собственного дома.

Ребенок просто играл во дворе и упал на перевернутый металлический стул.

Его ножка проткнула мальчику шею. Пришлось вызывать спасателей. Они срезали металлическую конструкцию.

Травмированного ребенка передали медикам. Предстоит операция по удалению опасного предмета.

В ГСЧС просят родителей ответственно относиться к безопасности своих детей, чтобы не повторялись такие случаи.

Читайте
Вытащили из-под колеса: в Ровенской области трактор переехал четырехлетнего мальчика

В конце 2020 года в Кременчуге Полтавской области из-за взрыва петарды травмировалась 10-летняя девочка — она взорвалась в руках ребенка.

У девочки оторвало третий и четвертый пальцы на левой руке, а на первом пальце — рваная рана.

По данным следователей, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка