17 мая в Днепре утонул 20-летний юноша.
Инцидент произошел в водоеме возле Монастырского острова в Соборном районе города.
Парень исчез в воде во время купания. На место чрезвычайного происшествия прибыли спасатели.
Они обследовали 50 кв. м акватории водоема и на расстоянии 15 метров от берега обнаружили его тело.
Его вытащили на берег и начали оказывать медицинскую помощь, но жизнь парня не удалось спасти.
В результате происшествия погиб гражданин Королевства Марокко.
Смерть в Харьковской области
На реке Оскол в селе Кучеровка Купянского района Харьковской области утонул подросток.
Он пытался спасти дедушку и собаку.
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