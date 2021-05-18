17 мая в Днепре утонул 20-летний юноша.

Инцидент произошел в водоеме возле Монастырского острова в Соборном районе города.

Парень исчез в воде во время купания. На место чрезвычайного происшествия прибыли спасатели.

Они обследовали 50 кв. м акватории водоема и на расстоянии 15 метров от берега обнаружили его тело.

Его вытащили на берег и начали оказывать медицинскую помощь, но жизнь парня не удалось спасти.

В результате происшествия погиб гражданин Королевства Марокко.

Смерть в Харьковской области

На реке Оскол в селе Кучеровка Купянского района Харьковской области утонул подросток.

Он пытался спасти дедушку и собаку.

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