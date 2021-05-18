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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Зник під час купання: у Дніпрі потонув іноземець

Вода

17 травня у Дніпрі втопився 20-річний юнак.

Інцидент відбувся у водоймі біля Монастирського острова у Соборному районі міста.

Хлопець зник у воді під час купання. На місце надзвичайної події прибули рятувальники.

Вони обстежили 50 кв. м акваторії водойми та на відстані 15 метрів від берега виявили його тіло.

Його витягли на берег та почали надавати медичну допомогу, але життя хлопця не вдалося врятувати.

Внаслідок події загинув громадянин Королівства Марокко.

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Смерть у Харківській області

На річці Оскіл у селі Кучерівка Куп’янського району Харківської області втопився підліток.

Він намагався врятувати дідуся та собаку.

Більше надзвичайних подій України та світу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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