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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В трех метрах от берега: в Киеве из Днепра достали тело женщины

Смерть на Дніпрі

В районе Набережного шоссе, между Северным и мостом Метро в Киеве, днем 17 мая обнаружили тело женщины.

О страшной находке в воде около 14.30 сообщили столичным спасателям случайные прохожие.

Тело женщины находилось на расстоянии трех метров от берега.

Водолазы отделения аварийно-спасательного отряда с помощью специального снаряжения достали утопленницу, транспортировали к берегу и передали полицейским.

Они должны установить личность погибшей, а также причины и обстоятельства трагедии.

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В конце апреля в Новгороде-Северском 7-летнего мальчика нашли мертвым в канаве под мостиком.

Пока мать была на работе за ребенком присматривали бабушка с дедушкой, а потом он внезапно исчез.

Мальчика в воде заметили дети, которые играли неподалеку, но спасти его не удалось, поскольку он пробыл в воде около получаса.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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