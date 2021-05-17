В районе Набережного шоссе, между Северным и мостом Метро в Киеве, днем 17 мая обнаружили тело женщины.
О страшной находке в воде около 14.30 сообщили столичным спасателям случайные прохожие.
Тело женщины находилось на расстоянии трех метров от берега.
Водолазы отделения аварийно-спасательного отряда с помощью специального снаряжения достали утопленницу, транспортировали к берегу и передали полицейским.
Они должны установить личность погибшей, а также причины и обстоятельства трагедии.
В конце апреля в Новгороде-Северском 7-летнего мальчика нашли мертвым в канаве под мостиком.
Пока мать была на работе за ребенком присматривали бабушка с дедушкой, а потом он внезапно исчез.
Мальчика в воде заметили дети, которые играли неподалеку, но спасти его не удалось, поскольку он пробыл в воде около получаса.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду.