Спасал с дедушкой собаку: под Харьковом утонул 15-летний парень

На реке Оскол в селе Кучеровка Купянского района Харьковской области погиб 15-летний подросток.

Трагедия произошла 24 марта. Парень с 62-летним дедушкой на берегу выгуливали собаку. Во время прогулки пес выскочил на лед и провалился.

Сначала мужчина бросился его спасать, но тоже провалился. Подросток пытался помочь деду и также ушел под лед.

Вскоре пенсионер выбраться на берег реки, а его внук, к сожалению, погиб.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой бытовой несчастный случай.

В конце февраля на Харьковщине утонули двое рыбаков.

В городе Змиев двое мужчин — 62-х и 53-х лет — пошли на рыбалку и провалились под лед.

Это увидел местный житель, он сразу сообщил в полицию, однако к их приезду пострадавшие утонули