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Перепутал с алкоголем: под Одессой пенсионер насмерть отравился керосином
В селе Александровка Одесской области пенсионер перепутал бутылки с алкоголем и керосином. После употребления горючей смеси его доставили в больницу.
Там 81-летний пенсионер скончался. Врачи диагностировали желудочное кровотечение и отравление керосином.
В полиции сообщили, что пенсионер злоупотреблял алкоголем и перепутал бутылку со спиртным и бутылку с горючим.
Вскрытие провели 17 мая, оно подтвердило причину смерти.
Ребенок отравился водкой
Ранее в Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.
Он со своими друзьями ходил собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил. Его доставили в больницу, а на маму мальчика составили административный протокол.
Источник: Думская
Фото: Pixabay
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