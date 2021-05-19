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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Перепутал с алкоголем: под Одессой пенсионер насмерть отравился керосином

Перепутал с алкоголем: под Одессой пенсионер насмерть отравился керосином

В селе Александровка Одесской области пенсионер перепутал бутылки с алкоголем и керосином. После употребления горючей смеси его доставили в больницу.

Там 81-летний пенсионер скончался. Врачи диагностировали желудочное кровотечение и отравление керосином.

В полиции сообщили, что пенсионер злоупотреблял алкоголем и перепутал бутылку со спиртным и бутылку с горючим.

Вскрытие провели 17 мая, оно подтвердило причину смерти.

Ребенок отравился водкой

Ранее в Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.

Он со своими друзьями ходил собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил. Его доставили в больницу, а на маму мальчика составили административный протокол.

Источник: Думская

Фото: Pixabay

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